Одесситы перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Одессы на Украине перекрыли дорогу из-за отключения электричества на целую неделю. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RT.

Подобное уже случалось в Днепропетровске и под Киевом.

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановился, а больницы перешли на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали эту атаку самой масштабной с начала специальной военной операции Вооруженных сил России.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал, что украинские власти обещали гражданам устроить «блэкаут в Москве», но в результате ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры без света остались Одесса и ряд других городов. Законодатель обратил внимание, что в это же время обвиняемый в организации коррупционной схемы соратник украинского лидера Владимира Зеленского Тимур Миндич находится за границей и «сидит в тепле, с водой, светом».

Ранее в Кривом Роге на Украине обесточилась вся критическая инфраструктура.