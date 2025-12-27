В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Сроки действия ограничений не уточняются.
В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу днем 25 декабря. Представитель Росавиации тогда также уточнял, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно 1,5 часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.
В большинстве случаев ограничения вводились из-за режима опасности БПЛА в регионе.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря сбили над территорией России семь украинских беспилотников. Дроны уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.
Ранее два польских аэропорта возобновили работу после взрывов на Украине.