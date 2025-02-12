В Эстонии задержали россиянина, который переплыл границу на весельной лодке

Пограничники Эстонии задержали гражданина России, который переплыл реку Нарву на весельной лодке. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя пресс-службы эстонского департамента полиции и погранохраны Лийзу Ангер.
«Мы задержали его там за незаконное пересечение границы. Вчера с ним провели первичные процессуальные действия, сегодня работа продолжится. На острове Вяйкессааре им оставлена лодка, весла и мотор, больше у него при себе ничего не было», — сказала Ангер.
По данным пограничников, задержанным оказался 18-летний гражданин России. Молодой человек не подавал прошение о предоставлении убежища. В настоящее время правоохранители изучают ситуацию.
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