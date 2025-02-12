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В Эстонии задержали россиянина, который переплыл границу на весельной лодке

ERR: в Эстонии задержали россиянина за незаконное пересечение границы на лодке
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Алексей Даничев/РИА Новости

Пограничники Эстонии задержали гражданина России, который переплыл реку Нарву на весельной лодке. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя пресс-службы эстонского департамента полиции и погранохраны Лийзу Ангер.

«Мы задержали его там за незаконное пересечение границы. Вчера с ним провели первичные процессуальные действия, сегодня работа продолжится. На острове Вяйкессааре им оставлена лодка, весла и мотор, больше у него при себе ничего не было», — сказала Ангер.

По данным пограничников, задержанным оказался 18-летний гражданин России. Молодой человек не подавал прошение о предоставлении убежища. В настоящее время правоохранители изучают ситуацию.

7 февраля в Санкт-Петербург доставили 13-летнего мальчика, который пешком пришел в Россию из Финляндии. История ребенка оказалась непростой. Он — сын украинских беженцев, переехавших в Россию и натурализовавшихся в 2022 году, но затем перебравшихся в Финляндию по старым украинским паспортам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее таможенники задержали туристов на границе с Китаем в Приморье.

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