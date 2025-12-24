На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге открыли движение по новой дороге в аэропорт Пулково

Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге открыли движение по новой транспортной развязке, ведущей к аэропорту Пулково. Об этом сообщило правительство РФ на своем сайте.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что строительство новой транспортной развязки завершено на год раньше запланированного срока.

Он добавил , что новая подъездная дорога протяженностью 5,5 км к аэропорту значительно снизит нагрузку на Пулковское шоссе в часы пик и сократит время в пути до воздушной гавани.

«Это стратегически важный объект, ставший связующим звеном между скоростной трассой М-11 «Нева» и международной воздушной гаванью», — подчеркнул Хуснуллин.

Развязка включает три путепровода: два над Пулковским шоссе (их общая протяженность — 614 метров), а третий — над трассой М-11 «Нева» (55 метров). Над Пулковским шоссе установлены сталежелезобетонные конструкции. Для их изготовления использовано около 2,1 тысячи тонн металла.

Ранее губернатор Ленобласти назвал срок открытия метро в Кудрово.

