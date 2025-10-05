На юге Англии неизвестные подожгли мечеть

Полиция графства Сассекс расследует поджог мечети в городе Писхейвен на юге Англии. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в соцсети X.

Инцидент произошел вечером 4 октября. По данным полиции, сигнал о возгорании поступил около 21:50 по местному времени. Огонь повредил главный вход здания и припаркованный рядом автомобиль. Никто из людей не пострадал. В ведомстве уточнили, что происшествие рассматривается как преступление на почве ненависти.

Следователи начали опрашивать свидетелей и изучать записи камер наблюдения. На месте продолжают работать эксперты.

Инцидент произошел вскоре после атаки на синагогу в Манчестере 2 октября, в результате которой двух человек спасти не удалось, а еще трое получили тяжелые ранения. Нападавший, 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, ликвидирован полицией.

Помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор заявил, что британская полиция рассматривает как теракт нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк».

Ранее в Сербии задержали хулиганов, подкидывавших свиные головы к мечетям в Париже.