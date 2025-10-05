На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юге Англии неизвестные подожгли мечеть

Полиция Англии расследует поджог мечети в Восточном Сассексе
true
true
true
close
Shutterstock

Полиция графства Сассекс расследует поджог мечети в городе Писхейвен на юге Англии. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в соцсети X.

Инцидент произошел вечером 4 октября. По данным полиции, сигнал о возгорании поступил около 21:50 по местному времени. Огонь повредил главный вход здания и припаркованный рядом автомобиль. Никто из людей не пострадал. В ведомстве уточнили, что происшествие рассматривается как преступление на почве ненависти.

Следователи начали опрашивать свидетелей и изучать записи камер наблюдения. На месте продолжают работать эксперты.

Инцидент произошел вскоре после атаки на синагогу в Манчестере 2 октября, в результате которой двух человек спасти не удалось, а еще трое получили тяжелые ранения. Нападавший, 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, ликвидирован полицией.

Помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор заявил, что британская полиция рассматривает как теракт нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк».

Ранее в Сербии задержали хулиганов, подкидывавших свиные головы к мечетям в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами