На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии заподозрили гражданина Литвы в подготовке теракта в мечети

LNK: в Ирландии по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин Литвы
true
true
true
close
Shutterstock

В Ирландии задержали гражданина Литвы, который подозревается в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщил литовский телеканал LNK.

«Террористический акт в мечети города Галвей намеревались совершить вдвоем ирландский экстремист и 38-летний литовец Каролис Печкаускас», — сказал председатель литовской общины в Ирландии Арунас Тейшерскис.

Телеканал добавил, что второй подозреваемый по делу также уже задержан. По информации журналистов, в машине фигурантов дела и в доме гражданина Ирландии обнаружили взрывчатые вещества. По предварительным данным, из них можно было изготовить три бомбы.

Подозреваемым предъявили обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

8 ноября в Париже задержали трех женщин по обвинению в подготовке теракта. В Генеральном директорате по внутренней безопасности страны утверждали, что все три подозреваемые являются сторонницами движения салафитов, не покидают дома без никаба и большую часть своего времени проводят взаперти.

Ранее украинца осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами