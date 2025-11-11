В Ирландии заподозрили гражданина Литвы в подготовке теракта в мечети

LNK: в Ирландии по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин Литвы

В Ирландии задержали гражданина Литвы, который подозревается в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщил литовский телеканал LNK.

«Террористический акт в мечети города Галвей намеревались совершить вдвоем ирландский экстремист и 38-летний литовец Каролис Печкаускас», — сказал председатель литовской общины в Ирландии Арунас Тейшерскис.

Телеканал добавил, что второй подозреваемый по делу также уже задержан. По информации журналистов, в машине фигурантов дела и в доме гражданина Ирландии обнаружили взрывчатые вещества. По предварительным данным, из них можно было изготовить три бомбы.

Подозреваемым предъявили обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

8 ноября в Париже задержали трех женщин по обвинению в подготовке теракта. В Генеральном директорате по внутренней безопасности страны утверждали, что все три подозреваемые являются сторонницами движения салафитов, не покидают дома без никаба и большую часть своего времени проводят взаперти.

Ранее украинца осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожской области.