Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве фортификаций в курском приграничье

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупной растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной, заявил на суде о договоренности возвести защитные объекты при минимальных затратах. Об этом пишет РИА Новости.

«Разговор был такой, что необходимо затратить минимальное количество средств и возвести объекты. В каком виде они будут, в таком они и будут приняты», — рассказал Васильев посредством видеоконференции.

Он подчеркнул, что разговора о том, чтобы на границе с Украиной не строилось вообще никаких защитных сооружений, не было. Однако и не было такого, что «вы сделайте все как положено, и тогда мы примем».

Заседание Мещанского районного суда в Москве состоялось 17 ноября. Васильев также рассказал, что у него была договоренность с бывшим заместителем губернатора Курской области Алексеем Дедовым о вознаграждении в виде 10% от контракта о строительстве фортификаций в приграничье. Кроме того, он рассказал о передаче средств Дедову в размере 8 млн рублей.

До этого Максим Васильев признался в хищении 86 млн рублей при строительстве фортификаций и заявил, что заключил досудебное соглашение. В отношении бывшего депутата выделено отдельное делопроизводство. По уголовному делу проходит более 95 свидетелей. Васильев находится в СИЗО с апреля 2025 года.

В сентябре Васильев подал прошение отправить его на специальную военную операцию. Он рассказал, что имеет боевой опыт. В частности, прошел четыре модуля Российского университета спецназа в Чечне и служил штурмовиком в спецназе «Ахмат».

Ранее сообщалось, что фигурант дела о растрате в Курской области похудел на 25 кг.