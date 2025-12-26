На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чернышенко рассказал, как получил травму ноги

Вице-премьер Чернышенко признался, что травмировал ногу на хоккее
Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который накануне принял участие в заседании Госсовета с травмированной ногой, рассказал, как ее повредил. В беседе с корреспондентом Life политик признался, что получил травму во время хоккейной тренировки, однако это не помешает ему продолжать работу.

«Хоккей... неудачная тренировка. Восстановимся быстро», — заявил зампред правительства в беседе со спецкором Александром Юнашевым.

Он добавил, что травма не помешает его работе, а также подчеркнул, что продолжает находиться «в строю».

Напомним, прошедшее 25 декабря заседание Госсовета было посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. На нем президент Владимир Путин, в числе прочего, поручил правительству РФ, Сбербанку и администрации главы государства выстроить систему работы с регионами по вопросам кадров, а также поставил задачу главам регионов назначить отдельных помощников для решения кадровых вопросов.

Ранее Дюмин отметил влияние кадрового голода на российскую экономику.

