На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алексей Дюмин отметил влияние кадрового голода на российскую экономику

Кадровый дефицит назвали препятствием для экономического роста России
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский рынок труда в последние годы сталкивается с острым кадровым дефицитом, который затрудняет экономическое развитие страны. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин по итогам заседания Госсовета.

По его словам, нехватка рабочих рук наблюдается практически во всех секторах экономики и становится системным вызовом.

«В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе – в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта», — сказал он.

Дюмин подчеркнул необходимость кардинального пересмотра подходов к подготовке кадров, их переподготовке и карьерному росту. По его мнению, особое внимание требуется уделить системе дополнительного профессионального образования, которую необходимо «перезагрузить» в соответствии с задачами технологического лидерства, обозначенными президентом России.

«В эпоху глобальных перемен необходимо сформировать такую систему подготовки и переподготовки кадров, которая будет способна постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами