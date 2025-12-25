Алексей Дюмин отметил влияние кадрового голода на российскую экономику

Российский рынок труда в последние годы сталкивается с острым кадровым дефицитом, который затрудняет экономическое развитие страны. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин по итогам заседания Госсовета.

По его словам, нехватка рабочих рук наблюдается практически во всех секторах экономики и становится системным вызовом.

«В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе – в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта», — сказал он.

Дюмин подчеркнул необходимость кардинального пересмотра подходов к подготовке кадров, их переподготовке и карьерному росту. По его мнению, особое внимание требуется уделить системе дополнительного профессионального образования, которую необходимо «перезагрузить» в соответствии с задачами технологического лидерства, обозначенными президентом России.

«В эпоху глобальных перемен необходимо сформировать такую систему подготовки и переподготовки кадров, которая будет способна постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда», — добавил он.