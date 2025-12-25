На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс РФ рассказал о готовности транспортного комплекса страны к праздникам

Глава Минтранса Никитин: транспортный комплекс РФ готов к Новому году
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Транспортный комплекс России готов к новогодним праздникам. Об этом РИА Новости сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Безусловно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли транспортный комплекс к Новому году.

23 декабря сообщалось, что РЖД продлили курсирование дополнительных «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца новогодних каникул. Дополнительные поезда будут отправляться ежедневно с 27 декабря по 11 января: из Москвы в 11:40, из Санкт-Петербурга в 11:00.

В ноябре РЖД сообщали, что зафиксировали цены на поезда «Сапсан», которые будут отправляться из Москвы 31 декабря и 1 января в Санкт-Петербург.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии с горожанами пообещал, что в городе до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую». Глава Петербурга отметил, что эти станции «практически готовы».

Ранее АвтоВАЗ рассказал о новинках в 2026 году.

