Москвичей призвали использовать городской транспорт до конца недели из-за погоды

Жителям Москвы рекомендуется до конца недели использовать городской транспорт из-за непогоды в городе. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

В департаменте отметили, что в Москве до утра пятницы, 26 декабря, ожидаются снег и сильный ветер. Помимо этого, на дорогах возможно образование гололедицы.

«Рекомендуем до конца недели для передвижений использовать городской транспорт. Если поездки на автомобиле не отложить, то планируйте их в более позднее время — после 20:00», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег, ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве будет снег, метель и гололедица. Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Ранее москвичам пообещали снежный покров к Новому году.