Россиянам посоветовали начинать подготовку к новогоднему застолью за 3-5 дней

Нутрициолог Наумова: организм необходимо готовить к новогоднему застолью
Виталий Тимкив/РИА Новости

Чтобы минимизировать воздействие алкоголя на организм в новогоднюю ночь, стоит начать готовиться к ней за 3-5 дней. Об этом в интервью RT сообщила клинический интегративный нутрициолог Вероника Наумова.

«Добавить в рацион ферментированные продукты, напитки: комбучу, квас, квашеную капусту. Они помогают нормализовать баланс солей в организме. За счет этого уменьшается вероятность появления головной боли. А также добавить в рацион источники витаминов В12 и В3», — рассказала Наумова.

Во время праздника она посоветовала закусывать спиртное пищей, богатой клетчаткой — овощами, зеленью, бобовыми, цельнозерновыми продуктами. Кроме того, по ее словам, стоит избегать сладкой газировки и тяжелой пищи.

Эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско до этого говорила, что избежать переедания в Новый год удастся, если не ограничивать себя в еде в течение дня.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в свою очередь отметила, что важно планировать новогоднее меню так, чтобы оно создавало праздничное настроение, а не являлось главной целью вечера.

Ранее аллерголог назвала скрытые угрозы новогоднего стола и декора.

