В аэропорту Домодедово рассказали о работе в условиях метели

РИА Новости: в Домодедово возможны корректировки расписания на фоне метели
Илья Питалев/РИА Новости

Аэропорты московского авиаузла работают с учетом неблагоприятных погодных условий: Шереметьево функционирует в штатном режиме, наземные службы Жуковского переведены в режим повышенной готовности, а в Домодедово не исключены небольшие изменения в расписании из-за метели. Об этом РИА Новости рассказали представители воздушных гаваней.

«МАШ (международный аэропорт «Шереметьево» — прим. ред.) работает в штатном режиме в сложных погодных условиях», — ответили в аэропорту на вопрос о режиме работы воздушной гавани.

В Домодедово отметили возможность небольших корректировок в расписании вылетов, связанных с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы.

Представители Жуковского заявили, что текущие погодные условия не влияют на график обслуживания рейсов и задержек или отмен, связанных с погодой, не наблюдается.

До этого в Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег. Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.

