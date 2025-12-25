Москвичей предупредили о сильном снеге

В Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег, ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве будет снег, метель и гололедица. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Предупреждение о сильном ветре в Москве и Московской области будет действовать с 21:00 (мск) 25 декабря до 09:00 (мск) 26 декабря. Предупреждение о снеге, метели и налипании в отдельных районах мокрого снега на проводах будет действовать с 21:00 (мск) 25 декабря до 21:00 (мск) 26 декабря. Сильная гололедица, по данным метеорологов, сохранится до вечера 27 декабря.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что самая ненастная за последнее время погода в Москве ожидается 26 декабря. По ее словам, высота снежного покрова увеличится и достигнет декабрьской нормы.

В праздничный день, 31 декабря, прогнозируется -10 °С.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.