В Тульской области ликвидировали открытое горение на производстве

Открытое горение на производстве сэндвич-панелей в Тульской области ликвидировано. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России по Тульской области.

«В Тульской области ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщали, что общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

О пожаре в цеху по производству сендвич-панелей в Щекино стало известно днем 25 декабря. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Из загоревшегося здания эвакуировали 12 человек.

До этого загорелся цветочный склад возле Рижского рынка в Москве. Уточнялось, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Открытое горение было ликвидировано на 180 кв. метрах.

Ранее в Кузбассе произошел пожар повышенного класса.