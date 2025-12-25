АвтоВАЗ рассказал о новинках в 2026 году

АвтоВАЗ в 2026 году представит два новых автомобиля

В 2026 году на рынке России дебютируют две новинки от «АвтоВАЗа». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В 2026 году Lada представит абсолютно новый кроссовер Lada Azimut на собственной, технологически независимой платформе. Старт производства флагманского кроссовера Lada Azimut запланирован на лето 2026 года. Также поклонников бренда ждет премьера обновленной Niva Legend. Сердцем легендарного внедорожника станет новый, тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Сроки запуска новинки будут объявлены дополнительно», - отметили в пресс-службе компании.

До этого стало известно, что в 2025 году цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%.

По словам Соколова, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные машины, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках текущего года.

До этого глава «АвтоВАЗа» говорил, что видит необходимость индексации цен на автомобили «АвтоВАЗа» вслед за увеличением реальной стоимости их производства.

На данный момент автомобили «АвтоВАЗа» остаются самыми бюджетными в России. В пределах 1 млн рублей можно приобрести две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend.

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.