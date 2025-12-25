На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

АвтоВАЗ рассказал о новинках в 2026 году

АвтоВАЗ в 2026 году представит два новых автомобиля
true
true
true
close
«АвтоВАЗ»

В 2026 году на рынке России дебютируют две новинки от «АвтоВАЗа». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В 2026 году Lada представит абсолютно новый кроссовер Lada Azimut на собственной, технологически независимой платформе. Старт производства флагманского кроссовера Lada Azimut запланирован на лето 2026 года. Также поклонников бренда ждет премьера обновленной Niva Legend. Сердцем легендарного внедорожника станет новый, тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Сроки запуска новинки будут объявлены дополнительно», - отметили в пресс-службе компании.

До этого стало известно, что в 2025 году цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%.

По словам Соколова, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные машины, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках текущего года.

До этого глава «АвтоВАЗа» говорил, что видит необходимость индексации цен на автомобили «АвтоВАЗа» вслед за увеличением реальной стоимости их производства.

На данный момент автомобили «АвтоВАЗа» остаются самыми бюджетными в России. В пределах 1 млн рублей можно приобрести две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend.

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами