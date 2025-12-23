Курсирование дополнительных «Сапсанов» продлили до конца новогодних каникул

РЖД продлили курсирование дополнительных «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца новогодних каникул. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Для тех, кто решил отправиться в Санкт-Петербург или в Москву на «Сапсане» сразу после Нового года, но не успел купить билет, мы продлили курсирование дополнительных «птичек» до конца новогодних каникул», — заявили в холдинге.

Дополнительные поезда будут отправляться ежедневно с 27 декабря по 11 января: из Москвы в 11:40, из Санкт-Петербурга в 11:00. Билеты уже можно приобрести.

В ноябре РЖД сообщали, что зафиксировали цены на поезда «Сапсан», которые будут отправляться из Москвы 31 декабря и 1 января в Санкт-Петербург. Там уточнили, что 31 декабря поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 руб., а 1 января — от 2 026 руб.

В октябре РЖД объявили, что на сайте и в приложении «РЖД пассажирам» больше нет функции автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную.

