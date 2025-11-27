На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Праздничные тарифы ввели на «Сапсанах» между Москвой и Петербургом

РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы 31 декабря и 1 января
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) зафиксировали цены на билеты на поезда «Сапсан», которые будут отправляться из Москвы 31 декабря и 1 января в Санкт-Петербург. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

«Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, мы «заморозили» цены на билеты», — отмечается в публикации.

В холдинге уточнили, что для поездов «Сапсан», которые будут курсировать в эти даты, проводится специальная акция: 31 декабря — поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 руб., а 1 января — от 2 026 руб.

В РЖД добавили, что специальный тариф зависит не от спроса и даты покупки, а от категории места.

В конце октября РЖД изменили схему покупки постельного белья в плацкарте. На сайте и в приложении «РЖД пассажирам» больше нет функции автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную.

Ранее в РЖД сообщили, что в новых вагонах появятся двухметровые полки и гладильные доски.

