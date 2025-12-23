Стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год

В этом году покупку живой елки к грядущему Новому году планируют только 9% опрошенных россиян. Это следует из итогов опроса kp.ru.

В ходе исследования 9% респондентов признались, что не представляют новогодние праздники без живой и пушистой елки, а также ее запаха в квартире.

Однако другие 90% участников опроса заявили, что не будут покупать живое дерево. При этом одни из этих россиян рассказали, что решили поставить дома искусственную елку, а другие поделились, что хотят нарядить натуральное дерево во дворе.

Оставшийся 1% опрошенных проголосовал за вариант «другое».

До этого исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство россиян планируют отмечать Новый год без размаха. Однако от любимых традиций при этом они не отказываются, просто вместо «чем больше, тем лучше» теперь аккуратный, продуманный подход. При этом респонденты пересматривают новогодние бюджеты. 32% россиян заявили, что в этом году будут экономить на празднике, еще 26% планируют сократить расходы «немного». Лишь 12% опрошенных готовы потратить больше, чем в прошлом году.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.