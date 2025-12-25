Путин сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в России

Уровень безработицы в России снизился до исторически низких 2,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного Совета, его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства также рассказал, что доля занятых среди экономически активного населения России достигла 97,8%.

«Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны. Он подчеркнул, что тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли.

1 октября в Федеральной службе государственной статистики сообщили, что численность россиян в возрасте от 15 лет в августе составила 76,5 млн человек, из которых 75 млн были трудоустроены. По данным Росстата, в среднем женщины тратят на поиск работы 4,9 месяца, мужчины — 5,2 месяца.

До этого доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова спрогнозировала, что уровень безработицы в России в 2025–2028 годах составит 2,5%. Она отметила, что в последнее время на рынке труда наблюдается кадровый голод. Эксперт считает, что ситуация может измениться после завершения СВО. Молодые трудоспособные мужчины вернутся на свои рабочие места и будут заполнять вакансии, отметила она.

