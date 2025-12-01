В России разработали закон о защите рабочих мест для ветеранов СВО

В Госдуму внесут законопроект о защите ветеранов СВО от сокращения на работе

Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект, направленный на защиту от сокращений на работе граждан, призванных на военную службу во время мобилизации или заключивших контракт во время проведения СВО. Текст инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Авторы предложили внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ, регулирующую социальные гарантии при сокращении штата. Сейчас предусмотрен механизм приостановки трудового договора для работников, проходящих службу, с правом вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после демобилизации.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает предоставление ветеранам СВО приоритетного права на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата. Документ также указывает, что текущая редакция статьи 179 не распространяет меры социальной защиты на работников, возвращающихся к прежнему работодателю после службы, а также на сотрудников, направленных в войска нацгвардии в период мобилизации.

В документе подчеркивается, что выполнение задач в условиях военных действий связано с риском для жизни и здоровья и требует особого мужества. Расширение гарантий для этой категории граждан признано справедливой мерой и направлено на успешную реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь после выполнения боевых задач.

Ранее в Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО.