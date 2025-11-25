Россиянам рассказали, в каких случаях могут наказать за перекус на рабочем месте

Роскачество: полный запрет на перекусы на рабочем месте можно оспорить

Вопрос о допустимости перекуса на рабочем месте зависит от сочетания формальных правил и корпоративной культуры. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она отметила, что работодатель вправе установить ограничения и закрепить их во внутренних регламентах, а их нарушение может рассматриваться как дисциплинарный проступок в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса.

При этом, подчеркнула Ганькина, ТК гарантирует сотрудникам право на перерывы для отдыха и приема пищи и обязывает работодателя обеспечить нормальные условия труда. Полный запрет на воду или легкий перекус без объективных причин — например, связанных с безопасностью — она назвала мерой, которую можно оспорить как необоснованно ухудшающую положение работника.

Ганькина добавила, что жесткие запреты часто приводят к обратному эффекту: сотрудники начинают скрывать перекусы, испытывают стресс и теряют вовлеченность. Возможность сделать глоток чая или перекусить небольшими продуктами, не отходя формально от работы, по ее словам, помогает сохранить концентрацию.

Она также отметила, что вместо строгих регламентов эффективнее внедрять гибкий подход и договариваться о «пищевом этикете» — например, есть супы или блюда с резким запахом в специально выделенной зоне.

