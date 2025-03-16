Эксперт рассказала, как определить перспективность профессии

Многие перспективные специальности, о которых говорили еще пару лет назад, не выдержали испытание временем. Ажиотаж спал, и реальность оказалась куда прозаичнее. Например, специалисты по ресайклингу все еще находятся в тени других специалистов, а дизайнеры виртуальных миров все еще востребованы лишь в узких нишах, рассказала «Газете.Ru» HRBP сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff Камилла Столповских.

По ее словам, в условиях турбулентной экономики умение правильно прогнозировать тренды рынка труда очень важно. Бизнесу это помогает понять, как быстро растет спрос на разных специалистов, и вовремя набрать команду для запуска новых продуктов. А для профессионалов – это шанс оценить свои перспективы, подтянуть навыки или вообще сменить направление деятельности.

«Мы должны понимать, что за каждым громким заявлением о новой «востребованной» профессии стоит реальная потребность бизнеса, а не просто красивая картинка в интернете. Без этого анализ превращается в гадание на кофейной гуще», — объяснила она.

Но определить перспективную профессию можно.

«Берем популярную технологию и начинаем анализировать ее влияние на рынок. Так, ИИ в последние годы стремительно развивается. Значит ли это, что появится множество профессий, связанных с этой технологией? Да, естественно. Но прежде чем бежать переучиваться на мастера по работе с ИИ, необходимо изучить, например, свежие отчеты международных организаций и форумов, инициативы российских корпораций из сферы IT и FinTech, а также другие исследования. Взглянув на них, становится понятно, что среди перспективных профессий в ближайшие годы окажутся специалисты в области компьютерного зрения, разработчики со знаниями ИИ и ML, дата-сайентисты, ИИ-тренеры (люди, которые обучают ИИ-модели), а также специалисты по автономным транспортным средствам. Эту гипотезу подтверждает уровень зарплат и темпы их роста – средний доход ML-разработчика составляет 205 000 рублей в месяц, а дата-сайентиста – 218 000 рублей, причем у последнего доход стабильно растет каждое полугодие примерно на 16%», — отметила эксперт.

Потребности отраслей тоже являются отличным индикатором популярности той или иной специальности – например, сфере производственной робототехники в России не хватает около 60 000 специалистов. Это значит, что рынок труда ожидает всплеск спроса на экспертов в этой области, в частности на операторов промышленных роботов и специалистов по интеграции этих машин в производство.

«Все новое – хорошо забытое старое, а значит нельзя исключать роста популярности и на хорошо знакомые нам профессии. Например, дефицит кадров, выход новых поколений на рынок труда заставляет бизнес адаптироваться к новым реалиям. А популярность фриланса вынуждает его уделить особое внимание управлению удаленными командами – компании нуждаются в сотрудниках, обладающих такими навыками. Это ли не отличные условия для триумфального возвращения популярности HR-специалистов – на рынке уже отмечается рост спроса на них. Побыть футурологами рынка труда время от времени – это интересно и даже полезно. Однако не стоит забывать, что по-настоящему востребованными всегда остаются те специалисты, которые не боятся узнавать новое, не ограничивают себя рамками одной специализации, не забывают уделять должное внимание soft-skills и никогда не стоят на месте», — резюмировала она.

Ранее были названы три ключевых изменения на рынке труда, которые произойдут в 2025 году.