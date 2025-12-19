На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы сообщил о планах оперативно принять закон о передвижных аптеках

«Единая Россия» в весеннюю сессию предложит принять закон о передвижных аптеках
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Фракция «Единой России» планирует в весеннюю сессию предложить оперативно рассмотреть и принять свою законодательную инициативу о передвижных аптеках. Об сообщил депутат Государственной думы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

«Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» уделил внимание теме передвижных аптек — для обеспечения лекарственными средствами граждан, проживающих в сельской и отдаленных местностях. На днях фракция «Единой России» по поручению ее председателя Дмитрия Медведева внесла соответствующий законопроект. В весеннюю сессию мы предложим его оперативно рассмотреть и принять», — отметил Ревенко.

Депутат добавил, что парламентарии «Единой России» рассчитывают на поддержку других фракций.

Ранее во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России отметил, что нужно больше внимания уделять развитию аптечной сети и внедрению передвижных аптек, добавив, что можно развивать направление деятельности и в системе Почты России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами