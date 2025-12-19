Депутат Госдумы сообщил о планах оперативно принять закон о передвижных аптеках

Фракция «Единой России» планирует в весеннюю сессию предложить оперативно рассмотреть и принять свою законодательную инициативу о передвижных аптеках. Об сообщил депутат Государственной думы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

«Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» уделил внимание теме передвижных аптек — для обеспечения лекарственными средствами граждан, проживающих в сельской и отдаленных местностях. На днях фракция «Единой России» по поручению ее председателя Дмитрия Медведева внесла соответствующий законопроект. В весеннюю сессию мы предложим его оперативно рассмотреть и принять», — отметил Ревенко.

Депутат добавил, что парламентарии «Единой России» рассчитывают на поддержку других фракций.

Ранее во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России отметил, что нужно больше внимания уделять развитию аптечной сети и внедрению передвижных аптек, добавив, что можно развивать направление деятельности и в системе Почты России.