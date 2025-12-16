На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призывают проработать вопрос запрета продажи конфет с алкоголем детям

Депутат Леонов призвал не выдавать заказы с алкогольными конфетами детям на ПВЗ
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Маркетплейсы должны ставить возрастную маркировку на сладости с алкоголем и не выдавать такие заказы несовершеннолетним на пункте выдачи. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, необходимо законодательно урегулировать вопрос, касающийся продажи конфет с алкоголем детям.

«Обратил внимание, что из-за завирусившегося тренда в TikTok среди подростков набирают популярность шоколадные «бутылочки» с содержанием алкоголя. Дети их свободно заказывают на маркетплейсах, после употребления получают опьянение, травятся. Ничего хорошего нет в том, что они приобщаются к употреблению алкоголя через сладости уже с раннего возраста. Поэтому призываю маркетплейсы маркировать такую продукцию «18+» на видном месте в карточке товара и не выдавать ее на ПВЗ детям. Говоря о законодательном регулировании, то напомню про недавно введенные ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. Поэтому необходимо аккуратно проработать и вопрос, касающийся ограничений на продажу конфет с содержанием алкоголя для детей. Требуется прописать терминологию так, чтобы было понятно, что конкретно мы подразумеваем под такой продукцией, сделав такую меру эффективной», — сказал он.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Ранее депутат Госдумы обратился к силовикам из-за алкогольных конфет на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами