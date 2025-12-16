В Госдуме призывают проработать вопрос запрета продажи конфет с алкоголем детям

Маркетплейсы должны ставить возрастную маркировку на сладости с алкоголем и не выдавать такие заказы несовершеннолетним на пункте выдачи. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, необходимо законодательно урегулировать вопрос, касающийся продажи конфет с алкоголем детям.

«Обратил внимание, что из-за завирусившегося тренда в TikTok среди подростков набирают популярность шоколадные «бутылочки» с содержанием алкоголя. Дети их свободно заказывают на маркетплейсах, после употребления получают опьянение, травятся. Ничего хорошего нет в том, что они приобщаются к употреблению алкоголя через сладости уже с раннего возраста. Поэтому призываю маркетплейсы маркировать такую продукцию «18+» на видном месте в карточке товара и не выдавать ее на ПВЗ детям. Говоря о законодательном регулировании, то напомню про недавно введенные ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. Поэтому необходимо аккуратно проработать и вопрос, касающийся ограничений на продажу конфет с содержанием алкоголя для детей. Требуется прописать терминологию так, чтобы было понятно, что конкретно мы подразумеваем под такой продукцией, сделав такую меру эффективной», — сказал он.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Ранее депутат Госдумы обратился к силовикам из-за алкогольных конфет на маркетплейсах.