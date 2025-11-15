Володин объяснил вред безалкогольного вина и пива для детей

Необходимо защищать детей от безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, которая в последние годы набирает популярность среди молодого поколения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, покупателями такой продукции становятся не столько взрослые, но и дети. Среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет безалкогольные пиво и вино употребляют порядка 6%, а детей от 16–17 лет — порядка 21%.

«И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд», — заявил Володин.

Врачи выявили, что употребление детьми подобных напитков может привести к созданию пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков, а также ритуала, который будет ассоциироваться с удовольствием и имитацией поведения взрослых от употребления алкоголя. По мнению специалистов, такие продукты могут создать нездоровый интерес к алкоголю у ребенка и перерасти в пагубную привычку.

Из-за этого, по словам Володина, в Госдуме обсуждается возможное введение ограничений на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Председатель ГД призвал россиян высказать свое мнение по этому вопросу в комментариях под постом.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») направила письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой дать оценку и разработать законодательные изменения в вопросе продажи конфет в упаковке, стилизованной под алкоголь.

Ранее в России предупредили о последствиях «сухого закона» в новогодние праздники.