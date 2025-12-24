В России предложили исключать детей из школ за одно действие

За нападение ученика на учителя необходимо исключать из школ. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

«Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо», — сказал он во время беседы с журналистами.

По его словам, дети должны понимать, что нельзя нападать на учителей. Фадеев подчеркнул, что это важное табу, «один из краеугольных камней жизни цивилизации».

Кроме того, он призвал наказывать тех учеников, кто курит на перемене, не дает вести урок, оскорбляет учителя. Однако для этих нарушений глава СПЧ предлагает для начала вызывать родителей в школу и проводить с ними беседы.

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник пришел в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался расправиться с собой. По предварительной информации, причиной агрессивного поведения подростка стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей.