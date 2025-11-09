На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов

Миронов: за оскорбление педагогов нужно ввести административную ответственность
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В РФ следует ввести административную ответственность за оскорбление учителей. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — сказал глава фракции.

Миронов добавил, что данная инициатива должна работать по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти. Депутат отметил, что подобный механизм планируется ввести в Воронежской области, где для урегулирования конфликтов создадут специальную комиссию.

В октябре председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что педагогам, отработавшим по профессии 25 лет, необходимо назначить постоянную надбавку к фиксированной части пенсии. По словам депутата, существующий порядок расчета пенсий для учителей все еще вызывает вопросы, так как индексация проводится по общим правилам и не учитывает специфику профессии.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплату педагогам ко Дню учителя.

