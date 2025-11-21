На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России с начала года выросло число многодетных семей

Котяков: число многодетных семей в России с начала года выросло более чем на 8%
true
true
true
close
Shutterstock

В России с начала года количество многодетных семей выросло более чем на 8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на Красноярском демографическом форуме, передает РИА Новости.

«Сегодня в России примерно 3,9 млн многодетных семей», — уточнил он.

Он отметил, что количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, растет.

«Недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. Прирост почти 300 тыс.», — указал Котяков.

Также министр анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 российских регионах.

«В 15 регионах такие центры уже сформированы, уже работают», — добавил он.

До этого экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в России необходимо вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным россиянам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.

