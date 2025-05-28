На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость российского самолета «Байкал»

Директор УЗГА Лузгин: самолет «Байкал» будет стоить 220-340 млн рублей
close
Уральский завод гражданской авиации

Российский самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин.

По его словам, цена «Байкала» будет соответствовать рынку, его стоимость будет сопоставима с американским одномоторным самолетом Cessna Grand Caravan.

«На заводе производителя отпускная цена этого ВС составляет от $2,2 млн до $3,4 млн, с учетом логистики, таможни и доставки «Байкал» будет дешевле конкурента», — заявил Лузгин.

Он отметил, что российские разработчики в любом случае попадут в такую ценовую вилку.

В ходе этого же интервью директор УЗГА заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами