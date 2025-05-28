Названа стоимость российского самолета «Байкал»

Российский самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин.

По его словам, цена «Байкала» будет соответствовать рынку, его стоимость будет сопоставима с американским одномоторным самолетом Cessna Grand Caravan.

«На заводе производителя отпускная цена этого ВС составляет от $2,2 млн до $3,4 млн, с учетом логистики, таможни и доставки «Байкал» будет дешевле конкурента», — заявил Лузгин.

Он отметил, что российские разработчики в любом случае попадут в такую ценовую вилку.

В ходе этого же интервью директор УЗГА заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».