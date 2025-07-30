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Минобороны Украины нашло новый способ привлечь молодежь в ряды ВСУ

Шмыгаль: на Украине расширили программу по привлечению в ВСУ молодежи
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины расширило программу военных контрактов для молодежи от 18 до 24 лет. Теперь им предлагают вместо службы в пехоте стать операторами БПЛА, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это направление имеет особые условия. Главное — это четкий срок службы: два года», — написал он.

Как и в основной программе, для добровольцев предусмотрена выплата 1 млн гривен ($23,9 тыс.), которая осуществляется в три этапа. После прохождения службы молодым людям обещают отсрочку от мобилизации на один год, а также беспроцентную ипотеку.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. С тех пор правила были значительно ужесточены — сегодня в стране призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Многие катеригории призывников лишили льгот и отсрочек. Тем не менее в рядах ВСУ наблюдается нехватка личного состава, в связи с чем власти пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву: мужчин с 18 до 24 лет и после 60.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что новый закон о приеме на службу в ВСУ контрактников старше 60 лет свидетельствует о том, что СВО скоро завершится. Он отметил, что на Украине, по всей видимости, не осталось людей, способных держать оружие, поэтому на службу стали загонять стариков и детей.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.

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