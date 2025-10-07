Украинцы стали чаще бежать от призыва в Эстонию

В парламенте Эстонии отметили, что доля мужчин призывного возраста в общем потоке беженцев с Украины в 2025 году выросла в сравнении с долей женщин и детей. Об этом пишет Delfi.

По данным на 31 мая 2025 года временную помощь на территории Эстонии получили 34 тыс. украинцев, среди которых 7,5 тыс. мужчин призывного возраста. При этом, согласно статистике МВД Эстонии, в 2025 году в прибалтийскую республику прибыли 5700 беженцев с Украины, 4,5 тыс. из которых — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

В ответ на обращение депутатов Лео Куннаса и Яака Валге по данному вопросу министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что число прибывших в страну украинцев призывного возраста незначительно, а Украина не желает принимать от Таллина помощь в их возвращении в страну.

До этого суд на Украине осудил призывавшего бежать из армии военного осудили на 6 лет тюрьмы.

Ранее Трамп разрешил украинским беженцам оставаться в США до завершения боевых действий.