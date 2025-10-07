На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцы стали чаще бежать от призыва в Эстонию

Delfi: в парламенте Эстонии отметили рост потока беженцев-призывников с Украины
true
true
true
close
Seneline/Shutterstock/FOTODOM

В парламенте Эстонии отметили, что доля мужчин призывного возраста в общем потоке беженцев с Украины в 2025 году выросла в сравнении с долей женщин и детей. Об этом пишет Delfi.

По данным на 31 мая 2025 года временную помощь на территории Эстонии получили 34 тыс. украинцев, среди которых 7,5 тыс. мужчин призывного возраста. При этом, согласно статистике МВД Эстонии, в 2025 году в прибалтийскую республику прибыли 5700 беженцев с Украины, 4,5 тыс. из которых — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

В ответ на обращение депутатов Лео Куннаса и Яака Валге по данному вопросу министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что число прибывших в страну украинцев призывного возраста незначительно, а Украина не желает принимать от Таллина помощь в их возвращении в страну.

До этого суд на Украине осудил призывавшего бежать из армии военного осудили на 6 лет тюрьмы.

Ранее Трамп разрешил украинским беженцам оставаться в США до завершения боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами