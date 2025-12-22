На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы СВО получили в московском госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов

Бойцам СВО подарили в госпитале имени Н.Н. Бурденко новогодние подарки
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

Представители московского фестиваля «Путешествие в Рождество» навестили бойцов СВО, лечащихся в клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко, и подарили им новогодние подарки. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Военные получили подарки, собранные во время недавнего благотворительного хоккейного матча. Среди них — спортивная форма и шайбы с автографами известных российских хоккеистов.

Кроме того, для бойцов организаторы «Путешествия в Рождество» подготовили специальные праздничные наборы, содержащие вкусный чай, кофе и конфеты. Они также пообщались с военными, поблагодарили их и пожелали скорейшего выздоровления.

Представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» и «Путешествия в Рождество» Павел Гусев отметил, что каждый такой визит напоминает о главном — о человеческой благодарности и тепле, которые нужны бойцам не меньше, чем медицинская помощь.

«Для нас важно, чтобы никто из защитников не чувствовал себя одиноким в праздничные дни», — подчеркнул Гусев.

В конце октября президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства заявил, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически. Он также отметил, что готовность к защите Родины заложена в россиянах генетически.

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.

