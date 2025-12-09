На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО

Путин: за каждым героем СВО стоит прочная ценностная основа
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

За каждым героическим поступком участников СВО стоит прочная ценностная основа. Такие бойцы являются настоящей элитой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения золотых звезд Героям России, его слова приводит ТАСС.

«Уважаемые друзья, за каждым героическим поступком - прочная ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам,» — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, служение людям и Родине и «ее будущему» всегда придает особый смысл делам и поступкам. Кроме того, президент отметил, что россиян объединяет гордость за свою родину и за достижения предков, которые отстаивали право народа. В разные исторические периоды, подчеркнул Путин, они отстаивали суверенитет государства и свободу народа России, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу и делали все, чтобы страна была сильной.

Российский лидер добавил, что государство утверждает и подчеркивает неразрывность своей тысячелетний истории.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером «реальных героев».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами