Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО

За каждым героическим поступком участников СВО стоит прочная ценностная основа. Такие бойцы являются настоящей элитой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения золотых звезд Героям России, его слова приводит ТАСС.

«Уважаемые друзья, за каждым героическим поступком - прочная ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам,» — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, служение людям и Родине и «ее будущему» всегда придает особый смысл делам и поступкам. Кроме того, президент отметил, что россиян объединяет гордость за свою родину и за достижения предков, которые отстаивали право народа. В разные исторические периоды, подчеркнул Путин, они отстаивали суверенитет государства и свободу народа России, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу и делали все, чтобы страна была сильной.

Российский лидер добавил, что государство утверждает и подчеркивает неразрывность своей тысячелетний истории.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером «реальных героев».