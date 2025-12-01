Бывший водитель Разина дал показания по делу о мошенничестве

Водитель продюсера Разина дал на него показания по делу о мошенничестве

Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина был допрошен по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на сумму около 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По показаниям свидетеля, Разин выплачивал ему ежемесячно 50 тысяч рублей за работу водителем. Последний раз они общались по телефону в 2023 году, когда Разин находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Разин мне платил ежемесячную заработную плату в качестве водителя в размере 50 тыс. рублей. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи», — приводятся показания в материалах дела.

После ухода от Разина свидетель устроился водителем в Следственный комитет РФ по Хостинскому району Сочи, но через три месяца уволился.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ.