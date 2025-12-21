Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 700 человек

Росфинмониторинг: в России из перечня террористов исключено более 700 человек

Росфинмониторинг за год исключил из перечня террористов и экстремистов более 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отметим, что в 2025 году из перечня исключено более 700 физических лиц», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что с января по июнь Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 300 человек. Как отмечается, людям и организациям, попавшим в этот перечень, запрещено размещать информацию в интернете, взаимодействовать со СМИ, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, а также организовывать публичные мероприятия.

До этого суд отказался исключить журналистку и бывшую сотрудницу издательства Московской Патриархии Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) из реестра иноагентов. Впоследствии Черемушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест журналистки, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В настоящее время она находится в международном розыске.

Ранее Росфинмониторинг исключил певца Шарлота из списка террористов и экстремистов.