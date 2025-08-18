Шарлота переведут в колонию общего режима из-за нарушений

Певца Эдуарда Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Центрального районного суда города Тольятти.

Артиста переведут в новую колонию за нарушение режимных требований, уточняет прокуратура Самарской области.

«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявили в региональной прокуратуре.

Постановление суда пока не вступило в силу.

В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

Кроме того, Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, но 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

В мае стало известно, что Эдуард Шарлот имеет задолженности по кредитам и неоплаченным налогам на сумму свыше 240 тыс. рублей.

