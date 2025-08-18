На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шарлота переведут в колонию общего режима из-за нарушений

Певца Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима
true
true
true
close
Телеграм-канал «Адвокат Алексей Лапузин»

Певца Эдуарда Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Центрального районного суда города Тольятти.

Артиста переведут в новую колонию за нарушение режимных требований, уточняет прокуратура Самарской области.

«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявили в региональной прокуратуре.

Постановление суда пока не вступило в силу.

В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

Кроме того, Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, но 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

В мае стало известно, что Эдуард Шарлот имеет задолженности по кредитам и неоплаченным налогам на сумму свыше 240 тыс. рублей.

Ранее Татьяну Буланову внесли в список «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами