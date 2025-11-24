На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналистку Лученко заочно арестовали

Журналистка Лученко заочно арестована по делу о фейках об армии
Черемушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении журналистки и бывшей сотрудницы издательства Московской Патриархии Ксении Лученко, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что Лученко также была объявлена в международный розыск.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. 17 октября Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. С апреля 2022 года Лученко проживает за пределами России.

В нулевые Ксения Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) входила в редакторскую группу нескольких интернет-проектов, писавших о православии и Русской православной церкви (РПЦ). Среди них — «Соборность», «Орто-медиа.ру», «Церковный вестник» и «Пасха.ру». В 2012-2013 годы была консультантом портала «Православие и мир». Является автором статей о деятельности РПЦ в постсоветский период.

Ранее суд отказался исключить Лученко из реестра иноагентов.

