Власти Прикамья намерены запретить продажу вейпов в 2026 году

Власти Пермского края намерены запретить продажу вейпов в начале 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы постараемся сделать так, чтобы с начала первого квартала [2026 года] этот региональный закон (о запрете на продажу вейпов. — «Газета.Ru») вступил в силу», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что табачные магазины продают детям отраву, поэтому решение о введении запрета — сознательная и правильная мера. Махонин также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы.

6 ноября глава РФ в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее в Пермском крае два брата за шесть минут украли из табачного магазина 60 вейпов.