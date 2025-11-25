На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Прикамья намерены запретить продажу вейпов в 2026 году

Губернатор Прикамья Махонин: продажу вейпов намерены запретить в 2026 году
close
Depositphotos

Власти Пермского края намерены запретить продажу вейпов в начале 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы постараемся сделать так, чтобы с начала первого квартала [2026 года] этот региональный закон (о запрете на продажу вейпов. — «Газета.Ru») вступил в силу», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что табачные магазины продают детям отраву, поэтому решение о введении запрета — сознательная и правильная мера. Махонин также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы.

6 ноября глава РФ в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее в Пермском крае два брата за шесть минут украли из табачного магазина 60 вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами