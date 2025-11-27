На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из российских регионов запретили продажу вейпов

Заксобрание Пермского края запретило продажу вейпов в регионе
true
true
true
close
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты заксобрания Пермского края запретили продажу вейпов в регионе. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«Правительство Пермского края предлагает ввести дополнительные ограничения на розничную продажу устройств с никотинсодержащей смесью. А именно — запретить их продажу», — заявил вице-премьер Алексей Чибисов в ходе своего выступления перед депутатами.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях.

25 ноября губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что власти Пермского края намерены запретить продажу вейпов в начале 2026 года.

Глава региона подчеркнул, что табачные магазины продают детям отраву, поэтому решение о введении запрета — сознательная и правильная мера. Махонин также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы.

6 ноября Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее на Мальдивах навсегда запретили сигареты для поздних зумеров.

