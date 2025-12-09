На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксировали снижение потребления алкоголя и табака

В России с 2019 по 2024 год снизился уровень потребления алкоголя и табака
true
true
true
close
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Стратегию развития здравоохранения в стране до 2030 года. Документ, размещенный на официальном портале правовых актов, констатирует уменьшение потребления алкоголя и табака в России в период с 2019 по 2024 год.

В тексте стратегии отмечается, что потребление алкоголя сократилось с 9,06 литра этанола на душу населения в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году. Доля курящих среди граждан старше 15 лет также снизилась — с 24,3% в 2019 году до 18,6% в 2024 году.

Тем не менее в стратегии подчеркивается, что потребление крепких алкогольных напитков остается на высоком уровне, составляя пять литров этанола на человека.

До этого сообщалось, что потребление алкогольной продукции в России в ноябре продолжило снижаться и достигло минимумов, сопоставимых с показателями 1997–1998 годов. Наблюдается устойчивое снижение потребления алкоголя в России, стартовавшее в апреле текущего года. Тогда показатель уменьшился до 8,32 литра на душу населения за годовой период. К ноябрю тенденция укрепилась, и потребление составило уже 7,63 литра на человека.

Ранее в одном из российских регионов запретили продажу вейпов.

