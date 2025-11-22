«Нужно этим всерьез заниматься»: в Донбасс могут перебросить воду из северных рек

В Российской академии наук обсудят проект переброски части вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс, заявил член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, речь идет не о канале, а о крупном трубопроводе из полимерных или композитных материалов. По его мнению, отбор части воды принесет северным экосистемам лишь пользу, а новые технологии позволят реализовать проект за пять-семь лет. Почему Донбассу не хватает воды — в материале «Газеты.Ru».

Проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс будет обсуждаться 2 декабря в Российской академии наук (РАН) на заседании отделения наук о Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна. По его словам, проект не утвержден, находится в стадии обсуждения, но он уверен в успехе.

«Я сам член отделения [наук о Земле], я всех уговорю, что нужно этим всерьез заниматься», — заявил Виктор Данилов-Данильян.

Академик отметил, что сегодня существует несколько вариантов новой технологии по прокачке воды по полимерным или композитным трубам, а строительство, по его оценке, может занять пять-семь лет. В результате воды рек Печора и Северная Двина, которые впадают в Северный Ледовитый океан, будут перебрасываться в Донбасс, который испытывает серьезные трудности с водоснабжением. Трубопровод пройдет через Каму и Волгу, далее — через канал «Волго-Дон-2» в Приазовье. В качестве силовой установки можно использовать газогенераторы «Газпрома».

По словам Данилова-Данильяна, новая технология «принципиально отличается от старой» и «фактически гарантирует отсутствие фильтрации» (то есть потери воды при переброске ее из одной точки в другую. — «Газета.Ru»).

«Есть даже плюсы: Север теплеет, как хорошо известно, перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», — пояснил академик.

Он напомнил, что «везде резко обостряется водный кризис» а в ДНР «на два часа в день один раз в три дня дают воду».

Почему в Донбассе не хватает воды

После начала СВО в Донецкой и Луганской народных республиках начались серьезные проблемы с водоснабжением. В августе 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что дефицит воды в регионе превышает 500 тысяч кубометров в сутки.

В первую очередь дефицит возник из-за приостановки поступления воды по каналу «Северский Донец — Донбасс», который начинается в районе Славянска, на подконтрольной Украине территории. Канал был построен в 1950-е годы, перекачка осуществлялась с помощью крупных насосных станций и была приостановлена в 2022 году.

Для частичного решения проблемы в 2023 году российские военные построили водовод «Дон — Донбасс». Он состоит из двух нитей труб диаметром 1,2 метра и протяженностью 194 километра. Проектная мощность — 288 тыс. кубометров в сутки. К настоящему времени, по словам Дениса Пушилина, по водоводу подается около 250 тыс. кубометров в сутки, но для нормального водоснабжения региона этого все равно не хватает: потребности оцениваются в 850 тыс. «кубов».

В августе 2025 года «Лента.Ру» писала в репортаже из Донецка, что вода в квартиры поступает раз в три дня, как правило, вечером — с 17:00 до 21:00. При этом на верхних этажах напора не хватает даже для мытья рук, а запустить стиральную машину или принять душ и вовсе невозможно.

«Сколько ни сливай, вода мутная и воняет болотом. Уже на втором этаже напора не хватает, чтобы полноценно помыться. Родители живут в десяти минутах ходьбы, и у них вообще нет ни капли, поэтому они приходят стираться ко мне», — рассказывала Анастасия, жительница Кировского района Донецка.

Похожая ситуация складывалась и в других населенных пунктах региона: Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, в меньшей степени, — в Луганске и Алчевске. Дефицит воды сказывается на работе систем теплоснабжения и электрогенерации, которую обеспечивают местные ТЭЦ.

Успеть до Дня благодарения: Трамп предъявил Киеву ультиматум Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования... 21 ноября 23:22

Возможно ли восстановление канала «Северский Донец — Донбасс»

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что возможно, но задача представляется непростой. После того, как противник будет полностью вытеснен с территории Донбасса, к восстановительным работам можно будет приступить далеко не сразу. О каких-либо сроках сейчас говорить затруднительно.

«Это все увязывается с освобождением территории и возможностью приступить к работам – день икс, когда начнется восстановление водовода. Этому предшествует разминирование. Специфика у нас такова, что там, где проходили боевые действия, любым работам специалистов предшествует разминирование», — пояснил глава ДНР.

Исток канала «Северский Донец — Донбасс» находится возле поселка Рассказовка, пригороде Славянска. В настоящее время он остается под контролем Украины, но фронт постепенно движется в ту сторону. Помимо этого для нормального функционирования канала необходим приток из Оскольского водохранилища в Харьковской области, которое начинается примерно в 15 километрах к югу от Купянска. О взятии этого города российскими войсками стало известно 21 ноября.