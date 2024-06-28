Путин заявил, что чиновникам на низовом уровне сложнее работать

Работа главы города сложнее, чем губернатора, а главы муниципалитета — чем мэра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Это всегда так. Потому что чем ближе к людям, тем острее проблемы. Я не шучу», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что «каждый находится на своем месте, в какой бы сфере он ни трудился» — будь то государственная служба, экономическая деятельность или информационное поле. Путин подчеркнул, что каждый должен работать с максимальной нагрузкой и отдачей, понимая, «в какое время живет страна» и через какой «исторический этап проходит».

Президент выразил уверенность, что в будущем в предстоящей работе выпускники в ходе своей трудовой деятельности продолжат действовать вместе в одной команде, которая у них сложилась.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Также Путин выразил благодарность наставникам кадровой управленческой программы РАНХиГС за работу с участниками программы.

Ранее политолог Гагарин заявил о высокой эффективности «школы губернаторов» в РФ.