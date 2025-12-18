Пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ

Житель Сочи осужден на 13 лет за сотрудничество с СБУ по разведке прибрежных территорий Черного Моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«В июне 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, согласившись оказывать им сотрудничество по осуществлению визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря», — говорится в сообщении.

72-летний мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он проведет 13 лет в колонии строго режима, а также заплатит штраф в размере 130 тысяч рублей. Именно такую сумму мужчина получил от иностранных спецслужб.

В ноябре жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), воюющий против российской армии. Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации. Он получил анкету от организации на вступление в ее ряды.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.