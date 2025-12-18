Блогеру Лерчек не стали отменять домашний арест

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) оставлена под домашним арестом по решению Московского городского суда. Об этом РЕН ТВ сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

«Суд рассмотрел жалобу. Нам отказано в ее удовлетворении», — сказал он.

Сама Лерчек не приехала на судебное заседание из-за плохого самочувствия. Чекалина беременна четвертым ребенком.

Недавно ей удалось добиться разрешения на прием ко врачу. Она уточнила, что смогла это сделать благодаря резонансу в СМИ.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 24 ноября суд продлил домашний арест. Артему и Валерии Чекалиным продлили домашний арест на полгода.

Ранее блогер Лерчек заявила об аресте ее банковских счетов на сумму свыше 100 млн рублей.