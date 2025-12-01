Лерчек заявила об аресте своих счетов на сумму свыше 100 млн рублей

Блогер Чекалина заявила, что на ее счетах заблокированы более 100 млн рублей

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила, что на ее счета наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, мои счета арестованы, с учетом пеней — на общую сумму свыше 100 млн рублей», — сказала она.

Чекалина также заявила, что не признает вину по делу о выводе средств за рубеж.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. В конце месяца суд продлил ей арест на полгода.

Ранее Лерчек добилась разрешения на посещение врача.