На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как дети Лерчек отреагировали на ее четвертую беременность

Дети блогера Лерчек рады, что в их семье ожидается пополнение
true
true
true
close
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дети блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обрадовались, когда узнали о четвертой беременности мамы. Об этом в разговоре с «Пятым каналом» заявила сама Лерчек.

Блогер поделилась, что ее дети от первого брака пришли в восторг, когда услышали новость о грядущем пополнении в семье. При этом, по словам Лерчек, ее дочь Алиса хочет, чтобы родилась девочка, а сын Богдан надеется, что у него будет брат.

«Как он сказал, Луис (новый возлюбленный Чекалиной — прим. ред.), нам нужна футбольная команда. Луис же с Аргентины», — рассказала блогер.

У Чекалиной уже растут трое детей, которые появились на свет в браке с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным. Экс-супруги воспитывают двойняшек Алису и Богдана, а также сына по имени Лев.

Напомним, о том, что Лерчек ждет четвертого ребенка, стало известно в ноябре. 24 числа блогер подтвердила, что отцом будущего малыша является ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

На данный момент Лерчек, Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 24 ноября блогеру продлили арест еще на полгода.

Ранее Лерчек рассказала, чему ее научил домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами