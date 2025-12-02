Стало известно, как дети Лерчек отреагировали на ее четвертую беременность

Дети блогера Лерчек рады, что в их семье ожидается пополнение

Дети блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обрадовались, когда узнали о четвертой беременности мамы. Об этом в разговоре с «Пятым каналом» заявила сама Лерчек.

Блогер поделилась, что ее дети от первого брака пришли в восторг, когда услышали новость о грядущем пополнении в семье. При этом, по словам Лерчек, ее дочь Алиса хочет, чтобы родилась девочка, а сын Богдан надеется, что у него будет брат.

«Как он сказал, Луис (новый возлюбленный Чекалиной — прим. ред.), нам нужна футбольная команда. Луис же с Аргентины», — рассказала блогер.

У Чекалиной уже растут трое детей, которые появились на свет в браке с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным. Экс-супруги воспитывают двойняшек Алису и Богдана, а также сына по имени Лев.

Напомним, о том, что Лерчек ждет четвертого ребенка, стало известно в ноябре. 24 числа блогер подтвердила, что отцом будущего малыша является ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

На данный момент Лерчек, Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 24 ноября блогеру продлили арест еще на полгода.

