СМИ сообщают о нерабочих металлоискателях в подмосковной школе, где юноша напал на детей

РЕН ТВ: в школе, где юноша напал на детей с ножом, не работали металлоискатели

В школе Одинцово, где подросток напал на детей, не оказалось работающих металлоискателей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, помимо ножа школьник принес самодельное взрывное устройство.

«Предотвратить происходящее не смог и охранник, у которого при себе не оказалось никаких средств защиты», – сообщается в публикации.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, рамка на входе есть, но, предположительно, в тот момент она была выключена. Охранник не проверил несовершеннолетнего с помощью ручного металлодетектора.

О нападении в одинцовской школе стало известно утром. 15-летний юноша ворвался в школу и изрезал одного из школьников ножом, спасти пострадавшего не удалось. Помимо этого, несовершеннолетний напал на охранника. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Школьника задержали. Выяснилось, что он является приверженцем деструктивного молодежного течения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее во время подобного инцидента в Петербурге школьник «пикал» на металлоискателе, но его не проверили.