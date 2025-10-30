Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Metro: Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $500 млрд

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $500 млрд. Об этом пишет британская ежедневная газета Metro.

По данным издания, состояние Маска возросло до $500 млрд, а затем немного снизилось до $499,1 млрд. Это произошло после того, как акции Tesla по итогам торгов выросли примерно на 14%, увеличив состояние Маска, который владеет 12% акций этой компании.

Также в публикации напомнили, что Маск владеет огромными долями в Space X и xAI, которые также приносят предпринимателю хороший годовой доход.

10 сентября журнал Forbes составил рейтинг самых богатейших людей мира и США. Первую строчку в этом списке четвертый год подряд занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. На тот момент его состояние превышало $400 млрд. На втором месте оказался сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с $276 млрд. На третьем месте — сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $253 млрд.

Как отмечает издание, за последние 12 месяцев состояние 400 богатейших американцев выросло на $1,2 трлн. Состояние всех богатых американцев, которые попали в рейтинг, достигло рекордных $6,6 трлн.

