Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира, составленного журналом CEOWORLD Magazine.

«Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году», — говорится в публикации.

По данным издания, ВВП Токио достиг $2,55 трлн. На втором месте в списке богатейших городов оказался Нью-Йорк с ВВП $2,49 трлн. Замыкает тройку лидеров еще один американский мегаполис Лос-Анджелес — ВВП $1,62 трлн. Далее следуют Лондон ($1,47 трлн), Сеул ($1,42 трлн) и Париж ($1,39 трлн). В исследовании отмечается, что первые десять городов в рейтинге отвечают примерно за треть всего мирового ВВП.

Москва в этом топе находится на 17-м месте, ВВП которой оценивается в $0,976 трлн.

До этого Bloomberg назвало богатейшего человека планеты в 2025 году. По данным агентства, в этом году первое место в рейтинге занял сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон. Уточняется, что он смог добиться такого результата благодаря взлету котировок компании на фондовой бирже — почти на 40%. Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, состояние Эллисона оценивается в $393 млрд За ним в списке следует американский предприниматель Илон Маск, состояние которого составляет $385 млрд.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире.